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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin , , , ve ; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan iller

28.04.2021, 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 15:24

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.
Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

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