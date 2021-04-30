Tahincioğlu, Küçükyalı’da daire teslimlerine başladı

TAHİNCİOĞLU, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Nidapark Küçükyalı projesinin Kınalı etabından sonra Sedef etabında da konut teslimlerine başladı. Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, 2 bloktan oluşan Sedef etabının 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle 329 daireden oluştuğunu söyledi. Çakmak, projenin kendi içerisinde tüm ihtiyaçları karşıladığını belirterek, "Sedef etabı sosyal tesisleri, açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, fitness salonu ve kafeteryası ile sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını ayağına getiriyor" dedi. Tahincioğlu Gayrimenkul'un LEED sertifikası adaylı Küçükyalı projesi, denize karşı konumlandırılmış adalar manzarasıyla yatırımcılara bambaşka bir deneyim sunuyor. Nidapark Küçükyalı Büyükada, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz, Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Sedef, Nidapark Küçükyalı Mahalle olmak üzere altı ayrı etabı bulanan projede 1+1'den 4+1'e kadar uzanan daire seçenekleri yer alıyor.