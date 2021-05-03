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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı , öğretmenlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle iftar yaptı
DHA

04.05.2021, 00:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle iftar yaptı. Çankaya Köşkü'nde yapılan iftar, basına kapalı gerçekleşti. İftara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eşlik etti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla" dedi.

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