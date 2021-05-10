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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı!

Son dakika: sayılarını açıkladı!

'ndan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. İşte bugünkü test, ve vefat tablosu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı!

10.05.2021, 20:08 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021, 20:13

Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 10 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

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