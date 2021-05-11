  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller

Son dakika haberi...Vaka sayısının en çok azaldığı 5 il belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısının azaldığı illeri paylaştı. Hangi illerde vaka düşüşü yaşandı? İzmir, İstanbul ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller
AA

11.05.2021, 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 16:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de son durum nasıl? Koronavirüs hastalarının sayısı düşüyor mu?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.