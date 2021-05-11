Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.
Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021
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