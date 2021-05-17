Gözler kritik Kabine'de! 1 Haziran sonrası nasıl olacak?

Türkiye corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı geride bıraktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yeni dönemi kademeli normalleşme olarak tanımlamıştı. Dün de İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı.

1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak. Ardından diğer aşamalara geçilecek. Bu aşamalarda sosyal hayatın nasıl olacağına ilişkin birçok soru var. Bu konular bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması gerçeleştirecek ve alınan kararları açıklayacak.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.



KADEMELİ NORMALLEŞMEDE İLK DÖNEM 1 HAZİRAN'DA BİTİYOR



Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

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1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK



Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.



Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK



Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.



Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.