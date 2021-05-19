Millet Kütüphanesi'nde söyleşi! Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

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'Kütüphane Söyleşileri' programında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir sağlıkçının sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Türkiye aşı uygulamasında dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Elimde belge ile rakam vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 26,5 milyon aşılama yapıldı. Bu önemli bir rakam. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra bu hızla artacak. Yaş gruplarında da 65 yaş üstünü zaten bitirmiştik, aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile aşılama olayı söz konusu değil ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı yapmış durumda. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik" ifadelerini kullandı.

"TURİSTLERE SERBEST, VATANDAŞA YASAK FİKRİ...

"Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin.

LKEMİZİ İÇERDE VURMASINA YÖNELİK KAMPANYADIR

Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.

TAM KAPANMADA CİDDİ MANADA DÜŞÜŞ YAŞANDI.

10 binlere filan indiysek kararlı almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Bütün durumları masaya yatırıp Kabine Toplantısı'nda konuştuk. Nakti yardımları da içerisine koyduk. Bütün bunları açıklarken bunu biz nereden veriyoruz. Güçlü bir devlet olmamış olsaydık bunları verebilecek adım atamazdık. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzdan dolayı bu adımları atabildik ve atacağız. Şu anda iyi bir konumdayız.

Biontech aşısını bol miktarda getirmek isitiyoruz. Dün Rusya'da görüşmeler yapıldı. Acaba ne kadar aşı alabiliriz onun görüşmesi yapıldı. Yerli aşı gelmeden önce bu aşılarla devam etmek istiyoruz, kimseye muhtaç olmayalım. Ölüm sayılarını çok dikkate alıyorum, bunları daha da düşürelim. Bu çalışmaları da kararlı şekilde sürdürüyoruz.

Türkiye'nin başkanı olarka yabancı öğrenci ifadesini kullanmak istemiyorum. Ben bunlara küresel diyorum. Yabancı dediğimiz zaman o ülkelerden gelenlere karşı yabancılaşma gibi bir şeyle onları üzer miyiz, saygıda kusur etmiş olabilir miyiz düşüncesiyle küresel ya da uluslararası öğrenciler diyoruz. Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktı. Türkiye'de bu konuda dünyada saygın ülkeler arasında. Bu kabul artarak devam ediyor. Bu her şeyden önce yarınlarda küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar.

MERAL AKŞENER'E NETANYAHU TEPKİSİ

Ülkemizde de aynı kafada olan siyasi liderler var. Şu anda muhalefetin bir kanadı benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir. O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdi. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaklaşan siyasetçi var. Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Davos'ta da İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları katlederler, şehit ederler siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim. Bunu söylemiş, 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele etmiş olan Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bunlar sonraki süreçte bizim Filistinli olan kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır.