Mama yiyen minik mülteci duygulandırdı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye hazırlanan mülteciler yola çıkmadan yakalandı. Kaçakların içinde bulunan bir bebeğin her şeyden habersiz annesini verdiği mamayı yemesi objektiflere takıldı. Gece saatlerinde Gümbet Limanı'ndan Haremtan Koyu'na geçen mültecilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yunanistan'a kaçmak üzere olan mültecileri yakaladı.

Biri bebek, 2'si çocuk, 6'sı kadın, 2'si erkek toplam 10 mülteci, ekipler tarafından Gümbet Limanı'na getirdi. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen mülteci bebeğin ise her şeyden habersiz biberon ile mama yemesi görenlerin yüreğini burktu. Gazetecilerin fotoğraf makinelerinde yanan flaşa bakan bebeğin gülümsemesi gözden kaçmadı. Ülkelerindeki savaştan ve yokluktan kaçan mülteciler daha sonra emniyete götürüldü.

■ TUBA AYHAN