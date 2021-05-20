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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız

Son dakika: : İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız

futbolseverlere müjdeli haberi verdi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız

20.05.2021, 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 18:30

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara seyirci alınmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi.

SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ KÜLLİYE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti. Başkan Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de Beşiktaş'ı kabul etti

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