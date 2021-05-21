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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... 'de son 24 saatte 218 bin 846 -19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

21.05.2021, 19:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021, 20:03

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