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‘Dedemin müzesini çok merak ediyorum’

Merhum Başbakan 'in ortanca oğlu olan ve trafik kazasında yaşamını yitiren ile DEÜ'den emekli olan Prof. Dr. Münevver Menderes'in oğlu olan Prof. Dr. Adnan Menderes, Yeni Asır'a konuştu.

‘Dedemin müzesini çok merak ediyorum’

27.5.2021

Küçük yaştan itibaren hayallerini estetik cerrahlığın süslediğini anlatan Dr. Menderes, "Üniversite sınavlarında tek tercih olarak tıp fakültesini yazdım ve kazandım. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Dedemin yaşadığı o olaylarla ilgili asla konuşmak istemiyorum. Aydın'daki kendi ismimi de taşıyan müzeyi çok merak ediyorum. İlk açıldığı gün çocuklarımla birlikte gideceğim" dedi. Menderes soyadında aileden pek kimse kalmadığını da aktaran Adnan Menderes, "Sadece İstanbul'da amcamın kızı Işık Menderes kaldı. Ben çocuğuma babamın adını verdim. Ama çocuklarım ileride benim ya da büyük dedelerinin ismini vererek yaşatır mı bilemem" dedi.

Prof. Dr. Adnan Menderes, asla siyasete girmeyeceğini söyledi.

'SİYASETE ASLA GİRMEM'
Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü'nden mezun olduktan sonra ihtisas için 1992 yılında İzmir DEÜ'ye geldiğini ve o yıldan bu zamana kadar burada görev yaptığını belirten Dr. Menderes, "Aile büyüklerimin geçmişleri nedeniyle sık sık politikaya girip girmeyeceğim merak ediliyor. Asla girmeyeceğim. Siyaset asla olmaz. Çocukluk hayalim olan plastik cerrahlığı tercih ettim. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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