Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech-Pfizer'a 12-15 yaş grubu için onay!

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan son dakika açıklamasında BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.
Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.Aşı nasıl bulundu? 7/24'te dinle Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Aşı kısırlık yapıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
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