  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün, spor salonları ve kafeler... Hangi mekanlar açılacak?

1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün, spor salonları ve kafeler... Hangi mekanlar açılacak?

Kafe ve restoranların çalışma saatlerine ilişkin detaylar, yayımlanan genelgesi ve ilgili bakanlıkların düzenlemeleri ile duyuruluyor. Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihinde sona eriyor ve bu nedenle de kafe ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşletme sahipleri de 1 Haziran'da kafeler açılacak mı soruna yanıt arıyor. Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mayıs'ta yapılması beklenen toplantısından çıkacak kararlarda. 1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün salonları, halısaha, kafe ve restoranlar açılacak mı?

1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün, spor salonları ve kafeler... Hangi mekanlar açılacak?

29.05.2021, 12:25

Tedbirler sonucu vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme de gündeme gelmeye başladı.

Kontrollü normalleşmenin ardından 1 Haziran itibariyle maskeler çıkacak mı? Düğün salonları, halısaha, kafe ve restoranlar açılacak mı? soruları gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı.

Gözler 31 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması gereken Kabine toplantısı olacak.

Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları...

KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.

SPOR SALONLARI VE YÜZME SALONLARI AÇILIYOR MU?

Ayrıca halısaha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.

MASKELER ÇIKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 metrelik mesafe varsa maskelerin çıkarılabileceğini söylemişti. Özellikle parklarda, sahillerde, bahçelerde eğer 2 metre mesafe varsa tekrar maskesiz dolaşılabileceğinin de Kabine toplantısında çıkacak kararlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün, spor salonları ve kafeler... Hangi mekanlar açılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.