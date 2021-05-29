1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün, spor salonları ve kafeler... Hangi mekanlar açılacak?

Tedbirler sonucu vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme de gündeme gelmeye başladı.

Kontrollü normalleşmenin ardından 1 Haziran itibariyle maskeler çıkacak mı? Düğün salonları, halısaha, kafe ve restoranlar açılacak mı? soruları gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı.

Gözler 31 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması gereken Kabine toplantısı olacak.

Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları...

KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.

SPOR SALONLARI VE YÜZME SALONLARI AÇILIYOR MU?

Ayrıca halısaha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.

DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.

MASKELER ÇIKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 metrelik mesafe varsa maskelerin çıkarılabileceğini söylemişti. Özellikle parklarda, sahillerde, bahçelerde eğer 2 metre mesafe varsa tekrar maskesiz dolaşılabileceğinin de Kabine toplantısında çıkacak kararlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.