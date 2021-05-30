İkinci doğalgaz müjdesi Akdeniz’den gelecek

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak önümüzdeki yılların en önemli jeopolitik konuşmalarından birini yaptı. Doğu Akdeniz'in yeni denklemini kuracak iki paradigma açıkladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan özetle şunları söyledi: 1) Karadeniz'dekine benzer güzel bir haberi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden alacağız. 2) Kıbrıs'ta Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, İKİ DEVLET arasında yürütülecektir. Bu iki jeopolitik paradigmadan birincisi üzerinde daha etraflı bir analiz yapalım. EVET. TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE DOĞALGAZ BULDU. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz denklemini değiştiren jeopolitik hamleyi 27 Kasım 2019'da yaptı.

TEK TARAFLI ADIMLARA CEVAP

Libya ile deniz anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildi. Hakkaniyet ilkesi uyarınca ve uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde düzenlenen anlaşma, iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı amaçlıyordu. Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlara cevap verdi. Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adanın tek sahibi gibi davranarak ve hakkaniyet ilkesine aykırı bir şekilde 2003'ten bu yana deniz yetki alanını sınırlandırmaya yönelik attığı tek taraflı adımlara güçlü cevap niteliği taşıyordu.

Yunanistan'a tarihi bir tokat atıldı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de "Sevilla Haritası" ile vücut bulan maksimalist hedefleriyle Türkiye'yi Antalya Körfezi ve çevresinden ibaret dar bir deniz alanına hapsetme planı paçavraya çevrildi. FATİH VE BARBAROS DOĞU AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERDİ.

2010 yılından günümüze Fatih ve Barbaros sismik-sondaj gemilerimiz Girit Adası yakınlarına kadar Türkiye'nin kıta sahanlığında müthiş çalışmalar yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de iki doğalgaz rezervi bulduğu belirtiliyor. Yerleri açıklanmıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu yerlerden birisinin yerini 20 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Bu yerin KKTC'nin hakkı olan Kıbrıs Rumları'nın çökmeye çalıştığı, ama Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın içinde kalan 5 ve 6'ncı bölgeler ile Girit Adası'na yakın bir bölge olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Fatih ve Barbaros bu bölgede çok yoğun çalışmalar yaptı. Evet. Türkiye'nin bölgede başından bu yana savunduğu "Ne hakkımızı yediririz ne de kimsenin hakkına göz dikeriz" yaklaşımı bugün gelinen noktada hem Doğu Akdeniz denklemini değiştirdi, hem de Türk Milletine ait olacak Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de doğalgaz yataklarına sahip olmamızı sağladı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerini donanma unsurlarıyla da destekleyerek müthiş hamleler yaptı. Açıklanacak yeni Milli Türk kaynakları enerji denklemine doğrudan etki etti.

RUM VE YUNANLARIN AKDENİZ PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

TÜRKİYE'NİN yaptığı Doğu Akdeniz hamleleri, Yunanistan'ın İsrail'le beraber Girit üzerinden denizaltı boru hatlarıyla Avrupa'ya olası gaz nakline yönelik EASTMED Projesi'ni ve Rumların KKTC'nin hakkı olan bölgelere çökme planlarını suya düşürdü. Uzunluğu bin 900 km'yi bulan EASTMED Projesi Türkiye'nin kara sularını da kullanma hedefindeydi. ARTIK OLMAYACAK.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan - Türk Devlet Aklı, TÜRKİYEMİZİ ADIM ADIM BÖLGESEL ENERJİ

MERKEZI konumuna getiriyor. Bu bağlamda Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de gaz rezervlerini işletecek Türkiye, bölgesel enerji merkezi olmaya adım adım yürümekte.