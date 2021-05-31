Aşılamada yeni yaş grubu! Bugün başlıyor...

Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 28,8 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 01.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 18, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 673 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 691'e ulaştı.

TÜRKİYE AŞILAMADA 10. SIRADA

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

AŞI TEDARİKİ HIZLANACAK

Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz Biontech aşısı getirilecek.

14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanıyor.

AŞI İKNA TİMLERİ İŞ BAŞINDA

Hekim ve sağlık personeli de aşı olmak için hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerine giderek aşılanmalarını sağlıyor.

Aşı olmak istemeyenler de ekipler tarafından ikna ediliyor. Sağlık ekipleri, sırası gelen herkesin aşılanması için canla başla çalışıyor.

KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜNE ÇIKARILDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak görülen karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre 14 güne çıkarıldı.

50 YAŞ AŞI! 50 YAŞ NE ZAMAN AŞILANACAK? 50 YAŞ AŞI TAKVİMİ!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı çalışmalarında son durum! Aşı bilgilendirme platformu! Sinovac aşısı! Biontech aşısı! 50 yaş aşı! 50 yaş ne zaman aşılanacak? 50 yaş aşı takvimi!

50 YAŞ NE ZAMAN AŞILANACAK?

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 26.974.718 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak. Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından risk faktörü göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlere aşılama yapılırken, son olarak 50 yaş üstü aşılamanın başladığı duyuruldu.Covid-19 aşılama sürecinde Türkiye'de geride kalan dönemde toplamda 26 milyon 974 bin 718 kişi aşılanırken, aşılama sırası 50 yaş üstü ve öğretmenlere geldi. Şu anda tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına dahil edilmiş durumda. Ayrıca 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alarak Covid-19 aşısı olabiliyor. 50 yaş üstü aşılamanın başlayacağının duyurulmasına rağmen bu yaş grubunun hangi tarihten itibaren aşı olabileceği bilgisi ise henüz açıklanmadı. Yakın zamanda bu grupta yer alan vatandaşların da aşılamalarının başlayacağı düşünülüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, haziran sonunda 40 yaş üstü aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.Covid-19 aşı sürecinde ilk ve ikinci grubun ardından kronik hastalıkları olanlar, 40-49 yaş grubu ve 30-39 yaş grubunun aşılanması planlanıyor. Son olarak ise 18-29 yaş grubunun aşılaması yapılacak.

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