Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 763 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 390 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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