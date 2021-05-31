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Haberler Gündem MİT'ten operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Selahaddin Gülen yakalandı

MİT'ten operasyon! 'nün kritik ismi yakalandı

/PDY elebaşı 'in akrabası , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak 'ye getirildi.

MİT'ten operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Selahaddin Gülen yakalandı
AA

31.05.2021, 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021, 11:26

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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