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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması... Milli Eğitim Bakanı , “Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

31.05.2021, 20:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021, 20:56

Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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