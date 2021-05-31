Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kavuşuyoruz!



Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021

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