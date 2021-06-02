Son dakika: İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı koalisyonda anlaşma sağlandı

İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

İsrail'de New Hope partisi lideri Gideon Sa'ar, Yesh Atid lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett ile Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon anlaşması imzaladı.

İSRAİL'İN YENİ CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG OLDU



İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.



İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere toplandı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Böylece, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.