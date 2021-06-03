Bakan Koca’dan aşı çağrısı

BİLİM kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda güzel günlerden bahsedeceğiz" dedi. Vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Bu planı başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar" diye konuştu. Merak edilen maske kullanımı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak. TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır" şeklinde konuştu.

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