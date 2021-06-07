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Başkan Erdoğan e-Spor turnuvasının final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve Başkanı , partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi. Paris Saint-Germain'in 'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Her ne kadar gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da var." dedi.

Başkan Erdoğan e-Spor turnuvasının final maçını izledi
AA

07.06.2021, 19:09

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.

ÖBÜR TARAFTA DA NEYMAR VAR

"Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı."

Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

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