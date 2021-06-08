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Son dakika: Bakan Dönmez paylaştı: Keşfimizin ateşi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti.

Son dakika: Bakan Dönmez paylaştı: Keşfimizin ateşi
İHA

09.06.2021, 01:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, 'Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" ifadelerine yer verdi.

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