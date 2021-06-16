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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... (MSB), 'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA

16.06.2021, 10:56

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: PKK'ya Pençe darbesi

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