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Başkan Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul etti

Son dakika haberi...Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

AA 17.06.2021, 13:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021, 14:34