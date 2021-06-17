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Başkan Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul etti

Son dakika haberi... ve Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı 'i ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul etti
AA

17.06.2021, 13:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021, 14:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

HIRVATİSTAN BAŞBAKANI PLENKOVİÇ'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

Erdoğan'ın Antalya'da kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

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