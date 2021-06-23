40 milyon TL’yi hangi CHP’li buharlaştırdı? Can Ataklı'dan Artı 1 TV ile ilgili olay iddia

Kara para aklamakla suçlanan, hakkında Türkiye ve ABD'de yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle şaibeli ilişkiler kurduğu ortaya çıkmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası sonrası ortalık karıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.

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Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'i tehdit etti.

Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.

Ataklı, "Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.

CAN ATAKLI: ARTI 1 TV'NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİRÇOK ŞAİBE VAR

YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in birbirine girmesine değindi. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi.

"40 MİLYON TL'Yİ BİR CHP'Lİ BUHAR ETTİ"

Can Ataklı, sözlerini Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili duydukları ile sürdürdü. Ataklı, "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." ifadelerini kullandı.

Ataklı, Özdil ile Dündar'ın tartışmasını doğru bulmadığını, Özdil'in tartışmadan büyük yara aldığını, Dündar'ın çıkışınında anlamlı olmadığını söyledi.

UĞUR DÜNDAR İLE YILMAZ ÖZDİL BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullandı.

Apar topar TELE 1 kanalında bir canlı yayına çıkan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e çok sert karşılık verdi. Özdil'e 'Mezarıma bile gelmeyeceksin' diyen Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" ifadelerini kullandı.

Dündar, Özdil'i 'Karşıma çıkma fena yaparım' diye tehdit ederken, Özdil, 'Yani kanal kiminmiş' göndermesiyle karşılık verdi

Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu, burada kara para aklama durumunun söz konusu olduğu belirtiliyor.