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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı Davası'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." dedi.
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Adalet Bakanı Gül'den Elmalı Davası açıklaması: HSK da konu hakkında inceleme başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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