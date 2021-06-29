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Adalet Bakanı Gül'den Elmalı Davası açıklaması: HSK da konu hakkında inceleme başlattı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı Davası'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." dedi.

29.06.2021, 18:11