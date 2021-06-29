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Haberler Gündem Adalet Bakanı Gül'den Elmalı Davası açıklaması: HSK da konu hakkında inceleme başlattı

Adalet Bakanı Gül'den açıklaması: da konu hakkında inceleme başlattı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. da konu hakkında inceleme başlattı." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Elmalı Davası açıklaması: HSK da konu hakkında inceleme başlattı

29.06.2021, 18:11

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