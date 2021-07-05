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Haberler Gündem Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

Erdoğan: 'nün sorumlusu yakalandı

CUMHURBAŞKANI , 'nün () sorumlusu 'nın, MİT operasyonuyla yakalanarak 'ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı
DHA

05.07.2021, 21:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, FETÖ yakalamalarına ilişkin ifadelerde bulundu.

Erdoğan, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını belirterek, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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Erdoğan, "Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

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