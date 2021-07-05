Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, FETÖ yakalamalarına ilişkin ifadelerde bulundu.
Erdoğan, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını belirterek, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.Tosuncuk, Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!
Erdoğan, "Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.
Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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