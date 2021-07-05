Tosuncuk, Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!

Son dakika... Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın önceki gece İstanbul'a getirildi ve gözaltında kalacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şirketle ilgili mağdurların bilgilerinin de içerisinde olduğu fiziki ve dijital evrakları Aydın'dan teslim alan İstanbul Polisi, detaylı incelemeye başladı.

Belgelerin, mağdurların şikayetleri üzerine Aydın'a açılan davalar kapsamında, MASAK müfettişleri tarafından incelenen evraklarla ve yazılan raporlarla karşılaştırılacağı öğrenildi. Sonrasında ise Mehmet Aydın'a yöneltilecek soruların hazırlanacağı ve incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet Aydın'ın resmi ifade işlemlerine başlanılacağı bilgisine ulaşıldı.

'BORÇLARIMIN KALANINI DA ÖDEYECEĞİM'

Öte yandan gece boyu nezarethanede dinlenen Mehmet Aydın'ın dün sabah avukatlar eşliğinde sözlü olarak alınan ilk ifadesinde "Ailem, çevresinden ve mağdurlardan çok tepki gördü. Ben de ailemle bu konuda çok fazla sorun yaşadığım için teslim olmaya karar verdim. Borçların bir bölümünü ödedim. Alacaklıların listesini ve şirketle ilgili belgeleri de yanımda getirdim. Borçların kalan bölümlerini de ödeyeceğim" dediği iddia edildi.

Aydın'ın şirketle ilgili bilgileri yanında İstanbul'a getirdiği ve polise teslim ettiği, incelemesine başlanan ve mağdurların bilgilerinin de yer aldığı iddia edilen evraklardan mağdurların listesinin çıkarılacağı öne sürüldü.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALACAK

Mehmet Aydın'ın, nerede, hangi suçtan, kaç gün boyunca ifade vereceği gibi sorular bir bir netleşirken, tutuklanması halinde hangi cezaevinde kalacağı sorusu da yanıt buldu. Maltepe Cezaevi'nde saldırı ihtimaline karşı tek kişilik koğuşta kalacak. "Ben de mağdurum" savunmasının arkasına sığınan Aydın, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ana davanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilecek.

KRİTİK SORULARI CEVAPLAYACAK

Burada hakkında açılan soruşturma ve davalarla ilgili özellikle mağdurlar başta olmak üzere çok sayıda insanın merak ettiği sorulara yanıt verecek.

GÖZALTI SÜRESİ BİTİNCE KARAR VERİLECEK: Çiftlik Bank davası kapsamında "suç örgütü kurma/ yönetme", "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tam 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın hakkında yargılama sonucunda mahkeme kararını verecek. Aydın'ın tutuklanması halinde yargılama sonuna kadar ve muhtemel hükümle birlikte kalacağı nokta Maltepe Ceza İnfaz Kurumu olacak.

ESKİ MESAİ ARKADAŞI KONUŞTU: NE PARASI VARDI NE KALACAK YERİ..

Mehmet Aydın'ın bir dönem bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşı Kemal Çetin ise "Mehmet bizle birlikte bundan 6-7 yıl önce çalıştı. Mutfakta bulaşıkçılık yapıyordu. Kıyafet alacak gücü yoktu. Kendine ayakkabı dahi alamıyordu. O dönem personel arkadaşlarımız kendi aramızda para toplayıp ona kıyafet aldık. Daha sonra kalacak yerinin olmadığını öğrendik. Ona ev tutmasında yardımcı olduk. Gün geçtikçe 'ben internet ile alakalı bir oyun kuracağım' demeye başladı. Ancak kendisinin bunu tek başına başaracağına inanmıyorduk" dedi.

YAZILIMCISINDAN İFŞALAR: UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTI

Çiftlik Bank vurgununda şirketin bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Yurdakul, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğunu anlattı. Yurdakul, uyuşturucu kullandığını söylediği Tosuncuk'un çok para kazanacağı düşüncesiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G.'ye 200 milyondan fazla sermaye verdiği, Çin'den getirdikleri kimyasal maddelerle uyuşturucu imalatına başlandığı ancak polis baskını olunca kayınpederi yakalanan Necip G.'nin de yurtdışına kaçtığını anlattı. Mehmet Aydın'ın husumetli olduğu bir sahsı öldürtmek için suikast planı hazırladığını da iddia eden Yurdakul Aydın'ın Brezilya'dan geri dönmemesinin nedeninin de sağ kolu Fehmi Suat Emur tarafından dolandırılması olduğunu iddia etti. Yurdakul "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi.

RESTORANDA BULAŞIKÇIYDI

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer'de doğup büyüdü. 2013'e kadar Bursa'da bir restoranda SGK'lı olarak bulaşıkçılık yapıyordu. Bu işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladı. Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir 'yatırım aracı' haline dönüştü. Yatırılan paralarla çeşitli hayvanlar satın alan ve para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank kısa sürede popüler hale geldi.Aydın, ağına düşürdüğü 132 bin 222 kişiden kişiden 1 milyar 139 milyon lira para topladı. Birçok ilde kurulan çiftlikler sosyal medyada hızla yayılınca Çiftlik Bank ve Ceo Mehmet Aydın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) radarına takıldı. Saadet zinciri ve ponzi sistemi kurduğu iddiaları üzerine SPK inceleme başlatınca Aydın 9 Ocak 2018'de üye alımını durdurduğunu ilan etti. Binlerce kişi yatırdıkları paralarını geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Hayatı boyunca 42 kez yurtdışına giriş-çıkış yaptığı tespit edilen Aydın, son gidişinde bir daha geri dönmedi. Güney Amerika ülkelerindeki yatlı Ferrari'li görüntüleri büyük tepki çekti.

ÇİFTLİKBANK'IN TEMELİNİ BU BODRUM KATINDA YAPTI

Diğer yandan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki bodrum katta kaldığı ev görüntülendi. Çiftlik Bank'ın bütün yazılım ve teknik detaylarının planlandığı evin bulunduğu sokaktaki komşuları, Aydın'ı 'sessiz, sakin, kimse ile konuşmaz' diye tarif etti.



BİTCOIN İDDİASINA AVUKAT YANITI: ŞİMDİ AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan ayrılan avukatlardan Fatih Kuş bazı soruları yanıtsız bırakırken, "Henüz yazılı ifadesine başlanmadı" dedi. Şirket evraklarının incelenmesiyle birlikte Aydın'a yöneltilecek yeni soruların hazırlanacağı da vurgulandı. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırarak artırdığı ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili "Şimdi açıklamaya yapmayacağız. Müvekkilimiz yazılı ifadesini verdikten sonra basın açıklaması yapacağız" dedi. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Aydın'ın ailesinin baskı gördüğü ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili kendilerine yöneltilen soruya ise "Yok öyle bir şey" cevabını verdi.