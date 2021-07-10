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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan, ile görüştü

, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

10.07.2021, 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 16:30

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı.



Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.

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