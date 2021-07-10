Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı.





Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.