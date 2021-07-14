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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.

AK Parti MYK toplandı
AA

14.07.2021, 16:59

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.

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