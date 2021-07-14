AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.
14.07.2021, 16:59
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar
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