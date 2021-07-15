Hain girişimin kilit noktası: Çiğli 2. Ana Jet Üssü

Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan ve demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ihanet şebekesinin girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak sürüldü. Paralel örgütlenmeyle başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere gizlice devletin tüm kılcal damarlarına sızan FETÖ'nün darbe girişimi, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok yerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

SUİKASTİ PLANLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te saldırı düzenlemek isteyen "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği suikast timi başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında teşebbüste bulunan askerler yakalanarak adalete teslim edildi. Hain darbe girişiminin, Ankara ve İstanbul'un dışında en kilit noktalarından birini de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan aralarında Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de bulunduğu 37 hain, 15 Temmuz günü Çiğli'deki üste "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi.

Sönmezateş'in yönetiminde suikast için İzmir'den kalkan 3 helikopter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra bölgeye geldi. Helikopterlerden ateş açan ve bir süre otel üzerinde havada kaldıktan sonra inen maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Sabah saatlerine kadar devam eden çatışma sonrası İçmeler mevkisinde ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 36'sı 17 gün boyunca hava ve karadan yürütülen operasyonda gruplar halinde kıskıvrak yakalandı.

"Çiğli üs imamı" olarak anılan ve bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığı, generalin "Paşa" dediği eski başçavuş Zekeriya Kuzu, 25 Temmuz 2016'da Marmaris-Muğla karayolunda beraberindeki darbeci askerlerle saklandıkları menfezde yakalandı.

16 TEMMUZ'DA KURTARILDILAR



ÇİĞLİ 2. Ana Jet Üssü, darbeci askerlerin Akıncı Üssü'nün ardından en aktif kullandığı askeri karargahların başında geldi. Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli Tümamiral Aydın Şirin ile misafiri Tümamiral Hasan Nihat Doğan'ı derdest eden darbeci askerler, bu 2 kişiyi Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığına getirdi. Komutanlar, 16 Temmuz'da kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı ile eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da darbe gecesi bu üste oldukları tespit edildi.

DARBE KARSITLARI TARAFINDAN BERTARAF EDILDI

ÇİĞLİ 2. Ana Jet Üssü'ne başyaver Ali Yazıcı'yı taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği adına kayıtlı 06 FY 8355 plakalı otomobil, 00.05 sıralarında gelirken aracın 16 Temmuz 11.27'de nizamiyeden çıktığı belirlendi. Eski Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın da 03.00'e kadar burada olduğu saptandı. Bu arada, Ege Ordusu Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci askerler de komutanlıktaki darbe karşıtı askerler tarafından bertaraf edildi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in derdest edilmesini isteyen "yurtta sulh konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen de darbe karşıtlarınca gözaltına alındı. Bornova Jandarma Komando Tugayı'nda zırhlı araçlar, silah ve mühimmatları almak isteyen darbecileri ise dönemin Tugay Komutanı Semih Okyar'ın emriyle anahtarları saklayan er Emre Ev engelledi.