İşte bir kadın kahraman

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çardak Havaalanı önünde Denizli'den Ankara'ya asker sevkiyatını engellemek için askeri araca binerek direksiyonuna sarılan ve kontak anahtarını alan Elif Dağdelen, 580 askerin bulunduğu konvoyun durdurarak, gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanı oldu.

KİMSE BENİ DURDURAMAZ

Vatan ve demokrasi aşkıyla meydanlara çıkan yüzbinlerce isimsiz kahraman, canını hiçe sayarak hainlere 'Dur' dedi. İşte bu isimsiz kahramanlardan biri de 47 yaşındaki Elif Dağdelen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'sokağa çıkın, havaalanlarına gidin' çağrısıyla gözlerini kırpmadan harekete geçti. Kahraman Dağdelen Kardeşler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlantısını izlediğini, sesini duyduğu anda gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Dağdelen, Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısından sonra kimsenin kendisini durduramadığını söyledi.

Kızı, oğlu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile havaaalanına gittiklerini kaydeden Dağdelen, askeri konvoyu yakaladıklarında camı açarak askerlere "geri dönün" çağrısında bulunduğunu ifade etti. Havaalanına geldiklerinde, alana girmek isteyen askerlerin önüne geçtiklerini aktaran Dağdelen, olayı şöyle anlattı: "Askeri araçların önüne geçerek geçişlerini engellemeye çalıştık. 'Hayır giremezsiniz' dedik. Baktım iş ciddiye dönüyor, yanımdaki askeri aracın kapısını açık mı diye yokladım. Allah'tan kapı açıkmış. Kapı açılır açılmaz içeri daldım. Direksiyon başındaki asker beni içeri koymak istemedi, mücadele etti. Askere 'anahtarı ver' dedim, Yanında komutanı vardı. Komutan, 'Kes sesini kadın, in arabadan' dedi. Ben ona da 'Sen kime hizmet ediyorsun' diye sordum. 'İnmiyorum, ver anahtarı' dedim. Daha sonra baktım biz sertleşince onlar da sertleşti. Bir ara askerin yanağını okşayarak, 'Sen bizim Mehmetçiğimizsin, sen bize el kaldıramazsın, o silahı sen bize mi yönelteceksin' dedim. Siz daha düne kadar dağlarda terörist öldürüyordunuz, siz bizim karşımıza nasıl çıkarsınız' dedim. Daha sonra ben arabadan indim. Allah'a şükürler olsun insanlarımız çoğaldı ve engelledik."

CANIMIZ FEDA OLSUN

"ÇOK kötü bir gündü. İnsan hatırlamak bile istemiyor. Allah o günleri bir daha yaşatmasın" diyen Dağdelen, duygularını şöyle anlattı: "15 temmuz hadisesi vatanımızı karanlığa mahkum etmek isteyen sistem yobazı işbirlikçilerin kendi yurttaşına kendi kardeşine, yüreksizce insafsızca ve kalleşce ihanetini şanlı tarihimize kara bir leke olarak kaydetmiştir. Darbelerden çok çeken milletimiz büyük bir sağduyusuyla 15 Temmuz girişimini önleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Cümle geçmişlerimize Allah'tan rahmet, herkese sağlık dileriz."