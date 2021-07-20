İmamoğlu’na her şey çok güzel oldu

Bodrum'un en lüks otellerinden olan Demirciköy'deki Amanruya'da gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan otelin sahildeki locasında bir süre güneşlenen Ekrem İmamoğlu, daha sonra denize girerek serinledi. Lüks otelde tatil yapan İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Sefa süren İmamoğlu'na sosyal medyadan yorum yazan vatandaşlar, "Adam meğer kendisi için her şey çok güzel olacak demiş" ifadelerini kullandı.





İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI



● esma_2017: Herşey çok güzel olacak dedi oldu.

● omerfarukbudak: Zaten çalışmaya gelmedi ki, işi gücü tatil şakşakçılık.

● a_kcygt: Yesinler ağalar fırsat bu fırsat.

● mstf_yldz84: Bizler için her şey çok güzel oluyor mu diyorlar acaba. Yazık bu İstanbul'a ya, bir musibet, bin nasihatten iyidir derler.

● siyahtasyılmaz5: Başkanın 3 günlük tatil parasıyla ben banka borçlarımı kapatıp, 2 çocuğuma daha iyi bakardım.

● Neron11: Millet aç aç derken geceliği 22 bin liradan tatil yaptığını ben hiç bir kanalda göremedim.

● Orhan: Vallahi neye layıksanız onunla yönetilirsiniz sevgili İstanbullular.

● Ömer: Bu zat bu kafayla giderse reise 2023'te kesin başkanlığı kazandırır.