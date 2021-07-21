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Başkan Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü. Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
AA

21.07.2021, 17:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.

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