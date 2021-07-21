Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı
Başkan Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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