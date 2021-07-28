Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak.

AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLİR Mİ?

23 milyon kişi sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Bu kişilerin aşı olmaları nasıl sağlanacak, restoran, düğün salonu, yurt, AVM gibi yerlere girmek için aşı zorunluluğu getirilebilir mi?

VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Son bir haftada vaka sayısı 3 kart arttı. Dün 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu. Kısıtlamalar geri gelir mi, ek tedbirler alınacak mı? Bu konuların kurulda masada olması bekleniyor.

Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Saat 18'de Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı