Türkiye’yi karalamakta geç kalmadılar

Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki yangınları söndürmek için seferber oldu. Son 6 günde çıkan 144 orman yangınının 134'ü söndürüldü. Diğerleri de söndürülüyor. Türk milleti seferber. Kararlığımızın önüne hiçbir şey geçemeyecek. Ancak Gezi kalkışmasında olduğu gibi yine bir grup sözde sanatçı Türkiye'yi aciz göstermek için küresel güçlerin kontrolündeki reklam ajanslarının FETÖ gibi işbirlikçileriyle kurguladığı "Global Call Help Turkey" kampanyasını başlattı. Sanki bir yerlerden düğmelerine basılmış gibi bir anda ortaya çıktılar.

YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE

Bunlar arasında Ezgi Mola, Burcu Biricik, Sertab Erener, Kerem Bürsin, Hande Erçel, İdil Fırat, Çağla Şıkel, Murat Boz, Tolga Sarıtaş, Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah, Şevval Sam, Öykü Serter başı çekiyor. Piyanist Fazıl Say ve tutmayan dizilerin oyuncusu Emre Kınay gibileri de hemen işi siyasete döktü. Yayınladığı video ile tepki toplayan Emre Kınay, bir de vatandaşı koyun yerine koymaya çalışarak çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Sizlere yazıklar olsun!... Bu ülkede kazanıyorsunuz, bu halk sizi izliyor, destekliyor ve bir yerlere getiriyor. Hatta Ezgi Mola gibi bazılarınız devlet kanallarında çalışıp yüzbinlerce lira kazanıyorsunuz. Ancak en ufak bir olayda hemen ülkenizi kötülemeye, aciz göstermeye çalışıyorsunuz. Hatta, "Global Call Help Turkey" etiketiyle bir anlamda dış güçleri Türkiye'ye müdahaleye çağırıyorsunuz. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı sanatçılık falan değil. Biz bu filmi Gezi kalkışmasında da gördük. Yine bir grup sanatçı çıktı ve 3-5 ağaç bahanesiyle bir kalkışma çıkarmaya çalıştı. Ancak bu ülke o kalkışmayı bastırmasını bildi. Bundan sonra da yangın veya çeşitli bahanelerle ülkeye müdahale edilmesini isteyenleri durdurmasını da bilir.

VATANDAŞ HER ŞEYİ SÖYLEDİ

Sosyal medyada bu yaptığınız "Help Turkey" paylaşımlarınızın altına yazılan yorumlarını okursanız vatandaşın size olan tepkisini görürsünüz. Halk size orada herşeyi söylüyor ve yolunuzun yanlış olduğunu gösteriyor. Halk size açık açık "Siz kimin sanatçısısınız?" diye soruyor. Örneğin "sare_blt" isimli kullanıcı, "Bu ormanlar kendi kendine yanmıyor! PKK yakıyor. Kimse neden HDP ve PKK'ya dair bir şeyler söylemiyor" diyerek neden PKK'ya laf edemediğinizi sorguluyor.

"ÇÜNKÜ MİLLİ DEĞİLSİNİZ"

"gocentopaloglu" da sizi doğrudan uyarıyor: "Yalan yanlış amaçlı haberler ile insanları provoke etmeyin. Böyle zor durumlarda birlik olunur. Fırsat bu fırsat denilerek devlete saldırılmaz. İki yüzlülüğünüz mide bulandırıcı." "Busrasarihan" isimli kullanıcının ifadeleri de çok çarpıcı. Size "Fonlular!" diyor ve ekliyor: "Düğmenize bastılar hepiniz aynı anda ötmeye başladınız!" "Ulgenhulya" da sizi "Küreselcilerin maşası olmaya devam edin" diyerek bir başka boyuta işaret ediyor. Ve son olarak "nuru_ala065" ise, sizin için noktayı şu cümlelerle koyuyor: "Yurtdışından yardım isteyene kadar gidin orada yaşayın. PKK'yı kınayan paylaşımınız yok. Yapamazsınız da zaten. Çünkü milli değilsiniz." Bu ülke sizi sırtında taşıdı, en güzel yerlere getirdi. En güzel yerlerde yiyor, içiyorsunuz. Kimsenin gözü yok ama bir kez olsun bu devlet ve milletin yanında olun. Dış güçlerin maşası olmayın...

SOSYAL MEDYA AĞ ANALİSTİ DR. MARC OWEN JONES:

'HELP TURKEY' MANİPÜLASYON DOLU

Sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye uluslararası yardım çağrısı yapılan "Help Turkey" etiketiyle başlatılan dezenformasyon amaçlı kampanyaya ilişkin önemli bir dijital analiz yayınladı. Marc Owen Jones, Twitter'da 1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan "Help Turkey" etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizini içeren bir Tweet serisi paylaşırken bu kampanyanın amacını "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

İŞİN İÇİNDE FETÖ DE VAR

Jones, "Help Turkey" kampanyasının Türkiye'yi zayıf, yetersiz ve çaresiz gösteren bir çerçevede tasarlandığını, kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında bunun bir etki/algı operasyonunu akla getirdiğini söyledi. Jones, FETÖ'cü Bülent Keneş gibi isimlerin bu etiketle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımları da örnek olarak gösterdi. "Help Turkey" kampanyasında çok açık manipülasyon izlerine rastlandığına işaret eden Jones, konu hakkında en çok Tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormallikler tespit etti. Jones, bir örnek olarak, bu etiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının 2 Ağustos'ta açıldığını, normalde birçok tweet bulunması gereken hesapta şu anda hiçbir tweet bulunmadığını, çünkü algı operasyonu için etikete yazdıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweetleri sildiğini belirtti. Jones, "Özetle, "#HelpTurkey kampanyası manipülasyon dolu. Gerçek kişiler ve ünlülerin sayıyı yükseltmesine ek olarak, yapay olarak da binlerce sahte sosyal medya hesabı tarafından manipüle ediliyor" dedi.

PROVOKASYON YAPMAYI BIRAKIN

BAZI siyasilerin de yangın söndürme çalışmalarını yetersiz göstermek için girdikleri provokatif çaba da dikkat çekiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Marmaris Hisarönü'nden bir görüntü paylaşarak, "Vatandaş yangının ortasında kalmış elleriyle müdahale ediyor. Acil helikopter ve uçak desteği şart!" dedi. Ancak o an orada olanlar Özkan'ı helikopterlerin yangına müdahale ederken çekilen videoları paylaşarak Özkan'ın ipliğini bir kez daha pazara çıkarıverdi. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in düştüğü durum da trajikomik... Böcek, helikopterlerin yangına müdahale etmediğini söylerken arka fonda helikopter sesleri geliyor. Tam bir madara olma durumu. Beyler siz kimin vekilisiniz? Milleti aldatmaya, lanetlemeye ne hakkınız var?

YANGINA KÖRÜKLE GİDENLER!

Öykü Serter

İzmir depreminin ardından provokatif açıklamalar yapan sunucu yine sahnede.

Nejat İşler

Gezi kalkışmasında da rol alan Nejat İşler, orman yangınlarını da fırsat bilip yine sahneye çıktı.

Kerem Bürsin

Daha önce pandemi döneminde açılan kafe ve restoranlara giden kişilere, "Salak" diyerek tepki toplayan Kerem Bürsin, devleti aciz gibi gösteren kampanyaya katıldı.

Setab Erener

"Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" sözleriyle tepki çeken Sertab Erener de çirkin kampanyada yer aldı.

Tolga Sarıtaş

Son dönemde aldığı rollerle adından söz ettiren Tolga Sarıtaş'ın paylaşımı tepki topladı

İdil Fırat

İdil Fırat da adeta dış güçleri Türkiye'ye müdahaleye çağıran kampanyaya ortak oldu

Hande Erçel

Kendisine 'Bazlama surat' diyen bir vatandaşı dava etmesiyle gündeme gelen Hande Erçel, "Help Turkey" tuzağına düştü.

Serdar Erener

Çevre bahanesiyle çıkarılan Gezi olaylarının arka plandaki başrol oyuncularından ünlü reklamcı Serdar Erener, denize işerken çevreyi hiç düşünmüyor.

GERÇEK SANATÇILAR TUZAĞA DÜŞMEDİ

TABİİ, devletine vatanına sahip çıkan ve "Help Turkey" tuzağına tepki gösteren sanatçılarımız da var... Nilüfer, Şehrazat, Nilgün Belgün

ERHAN GÜLENÇ