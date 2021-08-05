YAŞ kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ

YAŞ kararlarına göre, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddinden emekliye sevk edilirken, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı. Öte yandan, bir tarikatın ayinine katıldığı için eleştirilen Tuğamiral Mehmet Sarı emekliliğe sevk edildi.