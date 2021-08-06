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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Akşam saatlerindeki depremn ardından yeni bir deprem haberi daha geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
AA

06.08.2021, 23:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021, 23:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,98 kilometre olarak ölçüldü.

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SON DEPREM 19,01'DE MEYDANA GELMİŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü

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