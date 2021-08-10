Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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