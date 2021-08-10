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Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

10.08.2021, 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 21:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

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