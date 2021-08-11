Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar! Canlı yayında soruları cevapladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Sel bölgesindeki vatandaşları uyaran Başşkan Erdoğan, "Darda zorda kalmadıkça ulaşıma kapalı sayılabilecek karayollarını da tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir." çağrısında bulundu. Erdoğan, orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili olarak, "Yürüyen soruşturmalarda gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar da var. MİT'in verdiği bilgiler, Emniyet İstihbarat'ın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütüyle iltisaklı kişiler de var. Devam eden bütün soruşturmalarda da ulaştığımız neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi. Muhalefetin 'yanan alanlara imar' yapılacak iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Anayasanın 169. maddesi çok açık. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Yanan orman alanlarının bugün nasıl yeniden ağaçlandırdığımız ortada. Vatandaşlar 'Bay Kemal'in yalanlarına itibar etmesin. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak." ifadelerini kullandı. THK'nın devletin bir kurumu olmadığını belirten Erdoğan, "THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini çürümeye terk etmişler." diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Türkiye'nin Afgan göçmen politikası hakkında gerekli adımların atıldığını vurgulayan Erdoğan, "şu anda gerek İran kapısından, gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralardaki yükselen duvarlar düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Tamamıyla sınırlarımız bu surlarla, duvarlarla örülüyor." dedi.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir.



YANGINLAR BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Şu anda ciddi manada kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise görüştüm; büyük oranda kontrol altına alındığını, sadece Burdur Bucak'ta yangın çıktığını söyledi. Ama büyük ölçüde kontrol altında. Arazöz, helikopterlerle farklı bir güce eriştik. Helikopterler ve uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler.

Çok kısa zamanda denizden suyu alıp yangın bölgesine gidebiliyor. Bu noktada Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'ne uçak ne helikopter gördük' öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz ve helikopter, uçaklar bölgede dolaşıyor.

ORMAN YANGINLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İZİ

Yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle araştırılmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar var. MİT ve emniyet istihbaratın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütü iltisaklı kişiler var. Geçen yıl bunu Hatay'da yaşadık. Yangını çıkaranlar arasında teröristlerin olduğunu tespit ettik. Yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız dedik. Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandıu' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi. Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi.

Devam eden soruşturmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla paylaşacağız.

Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asıra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanında teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek bunun sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Arazözler gerçekten çok iş görüyor. 2270 tane ilk müdahale aldık. İş makinesi sayımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık.

HELİKOPTER SAYIMIZ 60'A YAKLAŞTI

Yangınla mücadele hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Su atma kapasiteleri artırıldı. Kiralama yolunu da gittik. Dost ülkelerden ayrıca destekler geldi. Helikopter 2002'de 18 adet iken 2021'de bunları 39'a çıkardık. Bu süreçte rakam 60'a yaklaştık. Uçakla her yerden su alamıyorsunuz. Ancak denizden su alıyorsunuz.

Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Rusya mesela bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip ama hala sıkıntı yaşıyorlar. İlk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik.

TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ

Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var; yangınla mücadele ediyorsunuz. Bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangınların içinden çıkarılan itfaiyecimizi gördünüz. Kendini feda ediyor. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? Bakanlarımız ise, 6 bakanım orada oldu. İtfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD, Kızılay'ı ile tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler bu kanıya nereden vardılar. İş makinelerine kadar size birçok rakam verebilirim. Yangında ilk defa kullandığımız İHA'lar sayesinde bunu 12 saniyeye indirdik. Yangının şiddetini ciddi manada düşürdük. Bunu söyleyenler acaba burada nasıl bir zaman yapıldı? bunu biliyorlar mı? Hayır.

Biz bütün ekibimizle, kahramanlarımızla başarılı olduğumuza inanıyoruz.

"HEDEF, 1 YIL İÇİNDE İNŞAATLARI BİTİRMEK"

Daha ilk günde zarar tespit komisyonlarını devreye soktuk. Valilerle birlikte çalışmalara başladılar. Bir taraftan da durumu kritik olan vatandaşlarımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli yardımları yaptı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşşaatların başlatılması yönünde talimat vermekti. TOKİ işi üstlendi, 1 ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef, 1 yıl içinde inşaatları bitirmek. Yanan konutları en uygun şekilde yapıp bitirmek. Bu konuyla ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız adımlarını attı.

Ahırlı evlerin planlamasını da bakanlığımız yaptı. İlk etapta buna 50 milyon ayırıldı. 'Ben kiraya çıkarabilirim, ev bulabilirim' gibi talepleri olan varsa kira yardımı yapıyoruz. Kiraya çıkabilirsiniz. Mobilyasını, beyaz eşyasını da almak suretiyle onları oraya yerleştirmek konusunda kararlıyız."

"VATANDAŞIM BAY KEMAL'İN YALANLARINA İTİBAR ETMESİN"

Anayasa'ya göre yanan ormanların yeniden orman yetiştirilir. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Vatandaşım Bay Kemal'in yalanlarına itibar etmesin.

THK UÇAKLARI

Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. THK, nasıl çeşitli akıflar dernekler varsa, bunlardan biridir. Uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma değil. Geçmişi uzun. Uçakların yetersiz olduğunu, mevcut yapısıyla bir yere varılmayacağını söylemiştik. Oraya ziyaretimde gördüm. THK yetkilileri uçakları çürümeye terk etmişler. 3 tanesi pert, 6 tanesi eh. Mevcut uçakları modernize etme gibi bir derdi olmamış. O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayanlar eski yöneticileri.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyaya yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınlarla mücadeleye yalan yanlış bilgilerle leke sürmeye çalışıyorlar. Sosyal medya platformları ofis açması lazım, açmadığınız zaman bedelini ödeyeceksin.

Başta Rusya, Azerbaycan, İran, İspanya, Ukrayna destek verdi. Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Belarus ve Fransa'dan da destek geldi. Gelen helikopterler farklı noktalarda yangınları söndürmek konusunda aktif olarak kullanıldı. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde onlarca ülkeden ve kuruluştan dayanışma mesajları aldık. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.