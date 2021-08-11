Yeni tedbir kararları alındı mı? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
"HEDEF, KOVİD-19'A KARŞI MAVİ BİR TÜRKİYE HARİTASI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler.10 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosu paylaşıldı Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 9 Ağustos tablosu Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 7Ağustos Cumartesi koronavirüs vaka tablosu
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