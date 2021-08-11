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Yeni tedbir kararları alındı mı? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Yeni tedbir kararları alındı mı? Yeni yasaklar gündemde mi? Milyonların merak ettiği sorular bugün Bakan Koca'nın açıklamasıyla cevap bulacak.

Yeni tedbir kararları alındı mı? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

11.08.2021, 10:05

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

"HEDEF, KOVİD-19'A KARŞI MAVİ BİR TÜRKİYE HARİTASI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler.

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