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Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

AFAD, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel nedeniyle 78 vatandaşın (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
AA

17.08.2021, 21:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021, 21:56

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

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Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir" denildi.

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