Bu yaraları birlikte saracağız

Türk milletini derinden üzen yangın ve sel felaketlerinin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan 'Ben de varım' kampanyasına İzmir'deki iş dünyası temsilcilerinden de destek geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı'nda İzmir Valiliği öncülüğünde AFAD ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere odaların ve üyelerinin yanı sıra iş insanları ve vatandaşların yapacağı yardımların afetzedelere doğru zamanda ve doğru miktarda ulaşımının sağlanması konusu görüşüldü.

YOĞUN KATILIM OLACAK

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilgili bakanlıklarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla tüm imkanlarını AFET bölgeleri için seferber etti. Biz de yaraların hızla zamanında ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkin şekilde sarılabilmesi için en üst seviyede nakdi, ayni ve hijyen yardımları yaparak insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu vesileyle İzmirli iş dünyası temsilcilerinin kamu kurum ve vatandaşlarımızın ve hemşerilerimin, sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine ve yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere AFAD koordinesinde ve AFAD hesapları üzerinden başlatılan Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde katılım olmasını

bekliyoruz" dedi.

İŞ DÜNYASI TAM KADRO KATILDI

İZMİR Valiliği'nde yapılan toplantıya Vali Köşger'in koordinesinde İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili Ercan Korkmaz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı, Ege İş İnsanları Derneği Başkanı Avni Yelkenbiçer, Ege Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği Başkanı Şerafettin Gücü, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kamil Porsuk, Aliağa OSB Bölge Müdür Yardımcısı Nesrin Targıtay, Torbalı OSB Başkan Vekili Mustafa Şafak Baran, İTOB Başkanı Onur Acar, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü ve Kemalpaşa OSB Müdürü Cüneyt Öztürk katıldı.

SOYLU: YAPILAN BAĞIŞ 131 MİLYONU GEÇTİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos sabah 08.00 itibariyle 425 bin 256 kişinin 'Ben de varım' diyerek SMS gönderdiğini ve toplam destek miktarının 131 milyon TL'yi geçtiğini açıkladı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "425 bin 256 vatandaşımız 'Ben de varım' diyerek AFAD koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL