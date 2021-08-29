Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Ağustos vaka tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. "Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur." demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.

GÜNLÜK TABLO

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77.00 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 77.00 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59.02 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 004 bin 856'ya yükseldi.

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