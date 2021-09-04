Rahatsız midenin ilacı mutfakta

Halsizlikle başlayıp midede bulantı ve kusma ile devam eden mide üşütmesi, bugünlerde oldukça yaygın bir sorun. Mide üşütmesi sanıldığı gibi sadece soğuk içecekler tüketmekten ya da karın bölgesini üşütmekten kaynaklanmıyor.

BİR VİRÜS HASTALIĞI

Zira 'gastroenterit' olarak da bilinen mide üşütmesi, vücuda giren virüslerin meydana getirdiği bir hastalık aslında. Mideden çok bağırsaklarda etki gösteren mide üşütmesine çoğunlukla bulantı, kusma ve ishal eşlik ediyor . Neyse ki özellikle yüksek ateşin eşlik etmediği hafif vakalar, mutfaktaki doğal malzemelerle kolayca atlatılabiliyor.



KARABİBER VE KARANFİL

Dr. Ender Saraçoğlu, mide üşütmesine karşı bir çay bardağı kaynamış suya yarım tatlı kaşığı toz karabiber ekleyip demlendikten sonra içilmesini öneriyor. Saraçoğlu'nun bir diğer tavsiyesi ise karanfil taneleri çiğnemek ya da çayını yapıp tüketmek.



ZENCEFİL

ANTİ-VİRAL ve ağrı kesici özellikleri olan zencefil, mide üşütmesini iyileştirmede de oldukça etkiyi. Zencefil çayı içebilir ya da dilerseniz çorbanıza az miktarda ilave edebilirsiniz.



NANE-LİMON ÇAYI

ÇOCUKKEN hastalandığımızda "Bir nane-limon kaynatayım, bir şeyin kalmaz" diyen annelerimiz çok haklıydı. Zire mideyi nane-limon çayından daha hızlı rahatlatan bir şey yok. Hazırlaması ile çok kolay. 1 su bardağı suda, 1 tatlı kaşığı nane kaynatılır ve bir yemek kaşığı limon ilavesi ile ılık ılık içilir.



YOĞURT

PROBİYOTİK kaynağı yoğurt özellikle mide bulantısına ve kusmaya oldukça iyi gelen bir yiyecek. Mide üşütmesi durumunda da şikayetlerinizi hafifletmek için yiyebilirsiniz. Yoğurt çorbası da midenize çok iyi gelecektir.



KETEN TOHUMU

İÇERDİĞİ minerallerle tam bir sağlık deposu olan keten tohumu, mideye de çok iyi geliyor. Yüksek oranda lif içerdiğinden mide şişkinliklerini azaltmaktan mide kramplarına kadar her şeye çare oluyor.



KARARAN DİRSEKLERE LİMON VE KARBONAT

KARARMIŞ dirseklerin rengini açmak, limon ve karbonat sayesinde oldukça kolay. Bunun için mutfakta ikiye bölerek suyunu kullandığınız limonları değerlendirebilirsiniz. Böldüğünüz limona bir tatlı kaşığı karbonat serpip dirseklerinizi bu limon ile ovun. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.



GÖZ ALTI MORLUĞUNA KARŞI 2 ETKİLİ YÖNTEM

UZMANLAR, göz altı morluğundan şikayetçi olanlara. öncelikle soğuk kompres ve düzenli uyku öneriyor. Soğuk kompres, şişkinliği azaltıp genişlemiş kan damarlarını daraltırken, yeterince uyumak da koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.



BİR KAŞIK KAKAO SÜTÜN GAZINI ALIR

Sütün gaz yapmaması için sütü yeteri kadar tüketmeli fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Laktozsuz ve yağsız sütleri tercih etmek de bir çözüm olabilir.Sütün içerisine zencefil ya da kakao karıştırılması da sütün gaz yapıcı etkisini azaltan bir uygulamadır.