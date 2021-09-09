Başkan Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, bağımsızlığı ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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