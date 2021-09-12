12 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 616 hasta taburcu olurken bugün 310 bin 546 test yapıldı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Bana bir şey olmaz!" Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83.03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 83.03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.94 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 40 MİLYON 305 BİN 712 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 536 bin 13 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyon 305 bin 712 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 413 bin 573 kişiye aşı yapıldı.

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 11 Eylül'de açıklanan verilere göre 22 bin 923 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259 oldu. Bir günde toplam 314 bin 046 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.