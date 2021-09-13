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Haberler Gündem Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
DHA

13.09.2021, 18:58

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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