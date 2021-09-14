DGS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, "DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak" dedi.

DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN

ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS tercihleri 5 gün sonra 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sene de 7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercih sonuçlarının en geç 17 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. DGS tercih sonuçlarının bugün açıklanması halinde son dakika gelişmesini haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.