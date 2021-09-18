Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.Tunceli’de terör örgütünün 10 sığınağı imha edildi
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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